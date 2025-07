The Legend of Zelda (film Live) : Miyamoto révèle le nom des acteurs pour Link et Zelda The Legend of Zelda (film Live) : Miyamoto révèle le nom des acteurs pour Link et Zelda

On commence à prendre l'habitude mais tout comme pour la « démo » de Drag x Drive, Nintendo est passé par sa simple application Today pour lâcher une information très croustillante : le duo d'acteur clé pour le film Live The Legend of Zelda a été trouvé, et il s'agira de Benjamin Avan Ainsworth (Link) et Bo Bragason (Zelda).



Aucun des deux n'est encore particulièrement connu du média (notons que Bo Bragason fut la doubleur de la jeune Yuna dans le film FFXV Kingsglaive) mais gageons que ce projet va changer bien des choses, en espérant néanmoins qu'il soit à la hauteur des attentes (élevées).



Sortie prévue la semaine du 7 mai 2027 dans les salles suite à un report, lui évitant une inutile confrontation directe avec le film Sonic the Hedgehog 4 (24 mars 2027).