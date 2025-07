[RUMEUR] FromSoftware aurait un deuxième projet pour 2026, en plus de The Duskbloods [RUMEUR] FromSoftware aurait un deuxième projet pour 2026, en plus de The Duskbloods

Autre rumeur du jour avec le site MP1st qui clame haut et fort que FromSoftware aurait un deuxième projet pour 2026, en plus de The Duskbloods sur Nintendo Switch 2, dont la seule chose connue est un simple nom de code : FMC. Et ne cherchez pas à déterminer quoi que ce soit vu qu'il y a déjà eu des noms de code chez eux commençant par la lettre F, pouvant aussi bien évoquer Dark Souls que le dernier Armored Core.



Certes, Elden Ring aura déjà 4 ans d'ici-là mais son extension est encore très récente, donc le plus probable resterait une validation d'un remaster de Dark Souls III dont la rumeur fut lancée en novembre dernier par Nick Baker. A suivre.