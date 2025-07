Nouveau trailer pour Space Adventure Cobra

Microids continue de puiser dans la source de l'infinie nostalgie avec à venir le 26 aoûtdont voici une nouvelle bande-annonce exposant son système run&gun couvrant narrativement les 12 premiers épisodes de l'anime, en ajoutant quelques défis et même un mode coop à 2 bien à l'ancienne.Pour les plus fans, une édition collector ajoutera le skin du smoking blanc mais aussi une mission supplémentaire, pratique toujours aussi peu plaisante, encore plus dans un style de jeu pas réputé pour sa durée de vie.