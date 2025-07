Cyberpunk 2077 présente sa MAJ 2.3

Effectivement, CD Projet RED avait encore un truc à dire suret s'est associé avec Virtuos (décidément) pour la conception d'une sympathique mise à jour 2.3 alors que le suivi était censé être bouclé à jamais.Une upgrade qui sera lâché le 17 juillet (demain donc) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, puis dès que possible sur Nintendo Switch 2.Au programme :- Fonctionnalité AutoDrive pour laisser les taxis Delamain s'occuper du trajet en nous laissant admirer la vue avec diverses caméras.- Une moto et trois nouvelles voitures, dont la Yaiba Semimaru du comics CP 2077 Kickdown.- Les véhicules en questions se débloqueront uniquement via de nouvelles quêtes.- Nouvelles options du mode photo (météo, regard, poses…).- Compatibilité VRR sur consoles + FSR4 & FSR 3.1 sur PC.