The Last of Us : finalement, la future Saison 3 sur HBO pourrait être la dernière The Last of Us : finalement, la future Saison 3 sur HBO pourrait être la dernière

Les plans ont visiblement changé concernant l'adaptation en série TV de The Last of Us, peut-être parce que la Saison 2 fut vivement critiqué pour certains choix, peut-être aussi parce que le départ de Neil Druckmann a précipité l'envie de tourner la page, mais d'un potentiel de cinq saisons souhaitées un temps, nous sommes passés selon Casey Bloys (boss de HBO Max) à seulement quatre… voire même trois.



Oui, la Saison 3 pourrait bien être la dernière, et tout dépendra de la façon dont Craig Mazin souhaitera achever son histoire, soit avec deux saisons restantes, soit avec une seule saison mais peut-être plus copieuse que les deux premières. Comprenons donc par là que l'histoire n'ira probablement pas au-delà du chapitre Abby et de la conclusion, comme pour le jeu.



La Saison 3 devrait d'ailleurs sortir pour 2027 selon Bloys, sans grande surprise donc.