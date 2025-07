Ghost of Yotei : non, on ne pourra pas affronter les boss dans l'ordre que l'on veut

20 minutes, c'est beaucoup pour la présentation d'un seul jeu mais ce ne fut pas suffisant pour répondre à certaines questions majeures autour de, et les développeurs ont tenu à livrer certaines choses au travers de diverses interviews tout en corrigeant un point incompris :- Contrairement à ce qui était sous-entendu, les 6 adversaires majeures (les boss quoi) ne pourront être affrontés dans l'ordre que l'on souhaite façon Zelda ou x jeu Ubisoft. Il y a un ordre précis dans un soucis scénaristique.- Même si Ezo (le loup) sera votre compagnon principal, ça reste un animal sauvage susceptible de venir vous aider dans une mission en fonction de son humeur, mais pourra inversement intervenir de lui-même.- Le système de vent (appuyer sur une touche pour voir la direction à prendre) sera bien de retour, mais contournera cette fois certains obstacles majeurs. De la même façon, afin de limiter le HUD, avec le retour des animaux pour les sanctuaires, l'instrument de musique servira à retrouver certains collectibles.- Très bonne idée pour l'ambiance : lorsque vous pourrez par exemple améliorer un outil, il n'y aura pas besoin de quitter votre zone d'exploration pour vous TP dans x ville et revenir. Il suffira de dresser un camp, inviter un marchand ou un forgeron via un menu dédié qui viendra donc vous rendre visite pour faire vos emplettes et boost. Lors de ces phases, il sera également possible que d'autres PNJ viennent vous rendre visite pour discuter ou apporter des surprises.- Toujours dans l'optique de limiter au maximum le HUD, les différentes quêtes (principales comme secondaires) seront quasiment toutes dénuées de texte, avec à la place un simple logo. Doré pour la quête principale, une armure pour de l'équipement, un visage sur fond noir pour une prime…- Les armes ne seront plus vissées aux mains de chaque personnage. Il sera possible de désarmer un opposant, récupérer son arme et lui balancer à la tronche. Mais attention, l'inverse est valable et comme dit le réalisateur, il ne vous souhaite pas en plein milieu d'un combat de faire tomber votre joli katana susceptible ensuite de tomber loin en contrebas.- Grâce au SSD, il sera possible de basculer à loisir du présent au passé, idéal pour voir les changements apportés par le temps dans des endroits clés.Sortie prévue le 2 octobre sur PlayStation 5.