Ubisoft confirme en coup de vent le nouveau Ghost Recon, qui serait bien un FPS Ubisoft confirme en coup de vent le nouveau Ghost Recon, qui serait bien un FPS

Secret de polichinelle suite à divers leaks, le prochain Ghost Recon vient d'être officiellement confirmé bien qu'en douce, lors d'une simple déclaration de Yves Guillemot face aux actionnaires pour « rassurer » sur le fait que l'éditeur ne compte pas abandonner le marché des GAAS. Car oui, Ghost Recon en sera un, tout comme The Division 3 évidemment.



Autre détail, sauf erreur du directeur financier Frédéric Duguet, il s'agirait d'un épisode en vue à la première personne (contrairement à Wildlands et Breakpoint), confirmant du coup les propos de Tom Henderson qui évoquait également de la coopération à 4, un aspect plus tactique et une sortie pour fin 2026.