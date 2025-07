Tom Henderson : Battlefield 6 prêt pour le grand show Tom Henderson : Battlefield 6 prêt pour le grand show

Après plusieurs rumeurs dans ce sens, c'est maintenant Tom Henderson qui débarque sur la scénette des fans de Battlefield avec des éléments plus concrets : Battlefield 6 sera officiellement dévoilé le 31 juillet dans le cadre d'un show façon « COD Next », précédé de trois jours de matchs intensifs entre influenceurs et médias qui pourront lâcher un premier avis dans la foulée.



De quoi garnir l'actualité du milieu de l'été, surtout quand la même semaine se tiendra un gros THQ Nordic (1er août) et peut-être même un Nintendo Direct bien que comme souvent avec ce type de rumeur, on va attendre davantage de sources avant de commencer à y croire.



Pour en revenir à Battlefield 6, sa sortie serait logiquement prévue pour la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, accompagné possiblement d'un mode de jeu F2P.