Malgré la censure, Ready or Not tape le million de ventes sur consoles en 4 jours

Le jeu de tir tactiqueaura réussi à trouver son public d'entrée de jeu, après avoir déjà forgé une belle communauté PC depuis fin 2023 : le PDG de Void Interactive annonce plus d'un million de ventes sur PlayStation 5 et Xbox Series en moins de 4 jours.De quoi faire sabrer le champagne chez l'équipe, rassurée que les polémiques de censure n'ont pas freiné les intéressés. Rappelons en effet que précédemment au lancement consoles, Void Interactive annonçait avoir été dans l'obligation d'effacer certains éléments face aux restrictions de Sony et Microsoft, comme la nudité intégrale de certains otages, un enfant en train de convulser (désormais simplement endormi) ou la possibilité de faire mumuse en démembrant des cadavres. Le problème était que dans un soucis de total cross-play, les joueurs PC furent directement touchés par cette censure via une MAJ (déjà supprimée par un mod pour des parties privées).Car si le jeu a prouvé sa qualité, il a aussi suscité quelques débats sur le franchissement de certaines lignes rouges, notamment une mission de prise d'otages en milieu scolaire, le genre de truc ayant poussé Team17 a mettre fin à son partenariat d'édition.