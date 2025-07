Descenders Next débarque en shadow-drop sur PC, Xbox et dans le Game Pass

Au départ attendu pour le 9 avril 2025 avant d'être repoussé sans autre précision,nous fait le coup du shadow-drop forcément inattendu, l'équipe venant d'ouvrir son accès anticipé dans la foulée d'un Live dédié à ce titre, suite d'un des succès surprises de la génération actuelle.On reste dans le principe de « descente » mais avec davantage de disciplines, le but restant d'aller le plus loin possible en accomplissant des défis avec des mécaniques rogue-like mais un peu moins de procédurale (uniquement pour le hors-piste).C'est donc disponible sur PC, Xbox Series, Xbox One (oui !) et même dans le Game Pass, avec de base un contenu plus élevé que le précédent épisode, et un long suivi à venir en vue d'une 1.0 qui concernera à coup sûr la PlayStation 5 et peut-être même la Nintendo Switch 2 selon quelques indiscrétions d'un développeur au micro de Gematsu.