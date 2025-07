Charts Japon : la force tranquille pour Donkey Kong

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 14 au 20 juillet 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Sans être particulièrement renversant,s'en sort relativement bien avec près de 130.000 ventes, mieux queen début d'année sur Switch (environ 100.000) alors que le parc de machines était sans commune mesure mais avec deux bémols : ce dernier avait aussi le parc pour profiter plus largement du numérique, et ce n'était qu'une troisième édition.Du coup pas de quoi inquiétertandis que la Switch 2 profite d'un large réa-stock pour revenir aux 150.000 et commencer à entrevoir la barre des 2 millions.