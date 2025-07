Assassin's Creed Shadows : le contenu des prochaines MAJ + date de l'extension

Déjà plus porteur quesur le plan commercial bien que l'éditeur se réserve de nous dire autre chose niveau données que « 5 millions de joueurs »,poursuit son suivi avec le 29 juillet une nouvelle MAJ apportant le New Game Plus et une hausse du level max en plus de nouvelles compétences et d'un rang supérieur pour les armes.Début septembre, une autre MAJ arrivera pour pouvoir (enfin) passer à loisir du jour à la nuit et inversement, ainsi que la possibilité de désactiver totalement le brouillard de guerre d'une zone en validant les différents points de vue. Cela préparera l'arrivée de l'extension, désormais datée au 16 septembre avec plus de 10h de contenu dans le cadre d'une nouvelle zone.