Charts US (juin) : lancement explosif de la Switch 2, et données gâchées pour Mario Kart World Charts US (juin) : lancement explosif de la Switch 2, et données gâchées pour Mario Kart World

Circana/NPD délivre son attendu rapport du mois de juin pour ce qui concerne le marché US avec bien entendu en point principal le lancement stratosphérique de la Nintendo Switch 2 : avec 1,6 million d'unités écoulées le premier mois (sans compter les ventes directes du Nintendo Store), l'hybride s'offre un départ record et permet d'ailleurs de faire de ce mois le plus gros mois de juin dans l'histoire des USA (978 millions de dollars de CA, 50 % mieux que le record de juin 2008).



En volume (juin 2025) :



1) Nintendo Switch 2

2) PlayStation 5

3) Nintendo Switch

4) Xbox Series (en valeur, la Series est devant la Switch)



(La PS5 reste pour l'heure première des ventes sur l'année)



QUELQUES DÉTAILS :



- Ne vous étonnez pas de la place de Mario Kart World : les données Circana n'incluent ni les bundles, ni les ventes numériques chez Nintendo.

- Death Stranding 2 démarre à la 2e place mais sans éclat. Il est donc derrière Elden Ring Nightreign pourtant à son deuxième mois, et en dehors du top 20 des ventes de l'année en cours.

- Contrairement à Elden Ring Nightreign, le FPS Doom : The Dark Ages n'a visiblement pas tenu longtemps.

- Notons les jolis retours de Stellar Blade (merci la version PC) et Cyberpunk 2077 (merci la version Switch 2).

- Environ 500.000 Controler Pro Switch 2 ont été écoulés en moins d'un mois.





MEILLEURES VENTES POUR JUIN 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(De même pour les indés et certains cas comme Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Elden Ring Nightreign

2. Death Stranding 2 (NEW)

3. Mario Kart World (NEW)

4. Call of Duty : Black Ops 6

5. Stellar Blade (+180)

6. Forza Horizon 5

7. MLB The Show 25

8. Minecraft

9. Grand Theft Auto V

10. Rune Factory : Guardians of Azuma (NEW)



11. Split Fiction

12. EA Sports FC 25

13. Elden Ring

14. NBA 2K25

15. Red Dead Redemption 2

16. The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered

17. Star Wars Battlefront II

18. Cyberpunk 2077 (+ 409)

19. Assassin's Creed Shadows

20. WWE 2K25





MEILLEURES VENTES POUR 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(De même pour les indés et certains cas comme Palworld et Clair Obscur : Expedition 33)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Monster Hunter Wilds (=)

2. The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered (=)

3. Assassin's Creed Shadows (=)

4. Call of Duty : Black Ops 6 (=)

5. MLB The Show 25 (=)

6. Kingdom Come Deliverance II (=)

7. WWE 2K25 (=)

8. Elden Ring Nightreign (+3)

9. Split Fiction (-1)

10. NBA 2K25 (-1)