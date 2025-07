Encore du gameplay pour Cronos : The New Dawn

Une fois encore, Bloober Team se montre particulièrement généreux sur la communication de(un peu trop limite) avec une nouvelle vidéo de gameplay pour montrer quelques-uns des décors à traverser et surtout remettre en avant une petite mécanique assez originale : si vous ne détruisez pas les corps d'ennemis même très faibles, les cadavres pourront ensuite se rassembler et fusionner en quelque chose de plus problématique.Prévu en fin d'année, cette nouvelle licence proposera d'incarner « Le Voyageur », un être venu d'un futur apocalyptique, destiné à sauver quelques humains de talent durant les années 80 avant qu'ils ne périssent. Parallèlement, rappelons que le studio bosse officiellement sur un remake du premier