Alinea Analytics : le plus gros succès de 2025 sur PlayStation 5 est actuellement Forza Horizon 5

Alinea Analytics a publié un nouveau rapport qui atteste de la toute puissance desur PlayStation 5, et c'est peu de le dire : plus de 2 ans après sa sortie sur PC/Xbox et au prix fort, le bébé de Playground est tout simplement… la meilleure vente PlayStation 5 de 2025. Pour le moment bien sûr, mais peu pourront prendre sa place en l'état hormis…, un autre jeu désormais siglé Xbox.Meilleures ventes des sorties 2025 sur PlayStation 5 (dans le monde) :1): 3 millions2): 2,9 millions3): 2 millions4)5)En complément,est donc selon les mêmes sources un plus gros succès chez Sony que, et a dépassé le total de