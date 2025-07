Spiders ne se consacrera qu'à Greedfall 2, et annule de fait un deal avec une licence tiers Spiders ne se consacrera qu'à Greedfall 2, et annule de fait un deal avec une licence tiers

Nous avions abordé le cas Spiders, qui en l'espace d'un an et alors que tous les voyants semblaient au vert, a soudainement enchaîné grève, départ de la fondatrice et pas plus tard qu'hier une coupe dans les effectifs.



Notre Gautoz national a rapporté des précisions en évoquant selon ses sources au sein du studio 9 concernés par les licenciements, ce qui paraît peu si l'on ne sait pas que Spiders ne comptait de base que 93 têtes. Pire encore, la situation a conduit à l'annulation du projet Dark, un action-RPG issu d'une licence déjà connue (on ne sait pas laquelle), obligeant la boîte à se consacrer totalement sur un Greedfall 2 très loin de remporter l'unanimité en plus de ventes très moyennes durant son actuelle phase d'accès anticipé sur Steam.



L'ancien journaliste ajoute que le moral chez Spiders est actuellement au plus bas, et beaucoup ont déjà en tête de faire leurs valises une fois le précité bouclé.