No Rest for the Wicked : Moon Studios commence à évoquer PS5 et Switch 2... mais pas encore Xbox

Il y a encore quelques années, Moon Studios vivait main dans la main avec Xbox avec la fabuleuse franchisemais des torrents d'eau ont coulé sous les ponts et en 2025, une déclaration du boss Thomas Mahler (via le Discord officiel du jeu) a fait son petit effet : sans encore rien indiquer vu queest toujours dans sa phase d'accès anticipé, le studio commence à évoquer la possibilité d'une future version PlayStation 5 et peut-être même Nintendo Switch 2… mais doit encoreEt derrière les lignes, on comprend limite que Moon Studios souhaite attarder ses effectifs sur les supports les plus porteurs commercialement, et qu'une éventuelle discussion avec Microsoft pourrait tourner autour d'un chèque Game Pass.La situation reste néanmoins surprenante car même si Xbox Publishing a rompu son contrat en mauvais terme (suite à des accusations de culture toxique au sein du studio, orchestré par ce même Thomas Mahler), une fois la tempête passée, rien ne laissait entendre la moindre tension entre les deux : Mahler a déjà fait du pied à Microsoft en évoquant un possible(dont il aurait déjà le titre et les idées à l'esprit), pendant que VGC a évoqué des discussions entre Rare et Moon Studios (mais aussi Toys for Bob) pour un retour de