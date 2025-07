Blades of Fire n'est donc pas un succès

On ne va pas jouer les surpris. Malgré la sympathique du public envers cette nouvelle production de MercurySteam, la direction artistique sans grande âme, les présentations peu percutantes et l'exclusivité EGS sur PC ont mené à l'inéluctable : les ventes den'ont pas été mirobolantes, ou en tout cas inférieures aux attentes de Digital Bros Group.Pas plus de précisions et en attendant un nouveau contrat pour les espagnols (du genre un nouveauvu le joli succès de?), rappelons quepossède toujours une démo jouable, et est actuellement en promo à 47,99€ sur les stores numériques.