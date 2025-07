Elden Ring : les derniers chiffres (extension & spin-off) Elden Ring : les derniers chiffres (extension & spin-off)

La sainte puissance de la franchise Elden Ring continue de faire parler d'elle avec deux nouveaux chiffres de ventes bien officiels : l'extension Elden Ring : Shadow of the Erdtree, c'est 10 millions d'unités écoulées, et le jeu multi Nightreign est définitivement un succès avec 5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.



N'oublions pas si besoin est que Elden Ring, le jeu de base, c'était 30 millions de ventes au dernier référencement en avril dernier.