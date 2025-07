Lollipop Chainsaw : un nouveau jeu en chantier Lollipop Chainsaw : un nouveau jeu en chantier

Dragami Games n'a pas tardé à apporter des précisions concernant les « nouveaux projets » autour de la licence Lollipop Chainsaw : il y aura bien un nouveau jeu, ainsi qu'un anime.



Concernant ce qui nous intéresse, le développeur esquive soigneusement la mention « 2 » (ce qui reste possible), préférant parler d'un titre qui respectera « l'attrait de l'original » ainsi que le retour de plusieurs développeurs clés. On peut donc partir aussi bien vers une suite qu'un spin-off, peut-être même dans un tout autre genre, mais l'éditeur ayant été satisfait des ventes de son remaster (plus de 200.000), on pariera naturellement sur le premier choix.