Deux persos de plus pour Marvel Cosmic Invasion

Le casting du beat'em all bien à l'ancienne(en même temps, on parle des mecs de) continue de gonfler avec la confirmation au casting du Surfeur d'Argent et de Beta Ray Bill, le Korbinite qui a acquis les pouvoirs du divin chevelu.Si tout se passe bien, ça sort d'ici la fin d'année sur tous les supports.