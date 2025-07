Battlefield 6 : un simple reveal trailer avant le grand show multi du 31 juillet

Après des mois d'attente, cette fois c'est bon, Electronic Arts ouvre officiellement la campagne marketing deen commençant par un simple reveal trailer avant tout là pour dire « Voyez comment notre jeu il est trop joli graphiquement », et surtout pour bien confirmer qu'une campagne solo sera au programme.Le plus important, le multi donc, commencera à être abordé le 31 juillet en fin d'après-midi lors d'un gros Live réunissant l'équipe derrière ce potentiel grand retour, suivi des retours previews de la part de la presse et des influenceurs.Sortie prévue le 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.