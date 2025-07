Grounded 2 dresse ses enjeux à J-4

Encore quelques jours avant le lancement de l'accès anticipé de, et une bande-annonce est tombée pour encore appuyer le fait que la narration sera un peu plus mise en avant dans cette suite où nous ferons en quelque sorte face aux agissements de la société Ominent, précisément leurs expériences miniatures effectuées dans un parc public (forcément de taille plus importante que le jardin du premier jeu).D'ailleurs qui dit zone plus grande dit mise en avant des montures justifiant à elles-seules le développement d'un nouveau chapitre et alors que la carrière dedébutera ce 29 juillet (PC/Xbox/Game Pass), l'équipe assure avoir tellement d'idées sous le coude qu'ils peuvent garantir un très long suivi… et peut-être même un jour unEn passant, on apprend via Eurogamer que si une suite est proposée en plein milieu deet, c'est grâce aux renforts : à l'heure actuelle, le plus gros des troupes fournis pour cette suite vient de Eidos Montréal.