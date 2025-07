Sony poursuit sa stratégie cross-média en signant un partenariat avec Bandai Namco Sony poursuit sa stratégie cross-média en signant un partenariat avec Bandai Namco

Sony Group Corporation continue ses investissements sans tomber dans des rachats à l'aveugle (y a des leçons qui commencent à être retenues), et après être devenu actionnaire majoritaire de Kadokawa, l'entreprise vient de signer un accord avec Bandai Namco pour récupérer 2,5 % des actions.



Alors attention, on ne parle pas purement JV aussi et il n'y avait de toute façon pas besoin de tout cela pour quelques poignées de main (comme le prêt des licences Patapon et Everybody's Golf) mais comme avec Kadokawa, ce qui fait surtout de l'oeil à Sony, c'est l'exploitation des licences Bandai Namco pour ses propres productions anime, mangas et tout ce qui touche au merchandising. Et il y a effectivement de quoi faire du plus ancien (Pac Man) au plus récent (Tekken, Ace Combat...).