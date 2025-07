MindsEye : priorité aux améliorations, tandis que le contenu neuf (dont du Hitman) est reporté

Peut-on encore sauver le soldat? L'avenir le dira, et nous avons déjà vu des miracles, mais il y a un sacré travail et l'équipe préfère avouer avoir reporté en urgence tout le nouveau contenu du suivi pour se consacrer aux réparations. Ne serait-ce que pour l'honneur.Ainsi, dans le délai le plus proche :- MAJ 4 courant août pour améliorer les performances techniques, corriger de nombreux bugs et pouvoir zapper les cinématiques déjà vues après un retour à un checkpoint.- MAJ 5 courant septembre pour là encore améliorer les performances mais aussi améliorer le gameplay et plusieurs mécaniques liées.La collaboration pour une mission en feat. avec la franchiseest de fait reportée à une date indéterminée, de même que le mode créatif sur consoles. Courage.