Après Fallout, Amazon va prendre en charge Wolfenstein pour une adaptation en série TV

Après le succès surprise de Fallout sur Prime dont nous aurons la Saison 2 en fin d'année, Xbox/Bethesda viennent de signer un nouveau partenariat avec Amazon MGM Studios pour cette fois adapter la franchise Wolfenstein, et il faut bien avouer vu les derniers épisodes en date qu'il y a largement de quoi faire un bon délire bien sanglant et fun.



Tout reposera sur les épaules de Patrick Somerville (créateur, scénariste et showrunner), avec l'aide de la team Fallout de Kilter Films, mais aussi quelques responsables de MachineGames. Peut-être dans l'espoir d'un Wolfenstein III un jour ?…