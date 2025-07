EA Sports FC 26 veut retrouver un peu d'authenticité... même si dans une simple option

Peu après l'annonce, EA Sports revient déjà sur le cas(que l'on aime ou pas, à l'avance l'un des plus gros succès de l'année) avec une présentation faisant le tour des évolutions notables en terme de gameplay notamment sur le gardien, mais aussi la plus grosse nouveauté de ce nouveau cru : le choix dans le style de jeu.Car on le sait, depuis des années, la licence même du temps dereposait sur un gameplay très dynamique mais pas forcément très réaliste, et si l'on retrouvera toujours cet aspect dans les principaux modes, il sera désormais possible de se tourner vers une configuration « Authentique » dans vos parties locales et en mode carrière pour un travail davantage dans la simulation aussi bien dans la vitesse de jeu que les animations et le comportement IA.Sortie prévue le 26 septembre sur tous les supports, et même 7 jours avant si vous craquez pour l'édition Ultimate. A ce rythme, nous aurons un jour un mois d'accès anticipé...