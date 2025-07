Dernier trailer pour Wuchang : Fallen Feathers

Les chinois de Lenzee Games ont aujourd'hui accouché de leur premier jeu, donc le Soulsbornedont les premiers retours ne parlent peut-être pas du plus grand représentant qui soit mais d'une sympathique surprise avec ses mécaniques bien à lui, comme par exemple la jauge de folie : ici, on ne perd pas son xp en cas de trépas mais on bascule de plus en plus dans la démence et plus on est dedans, plus on reçoit de dégâts (inversement aussi) jusqu'au risque de faire apparaître un drôle de Nemesis surpuissant.C'est disponible sur PC/PS5/XBS (49,99€) ainsi que dans le Game Pass, et en voici un dernier trailer.