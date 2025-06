Premier aperçu de Sagat dans Street Fighter 6

Premier représentant de l'année 3 de, Sagat débarquera plus imposant que jamais le 5 août pour défoncer quelques mâchoires à gros coups de genoux. Sa sortie se fera conjointement avec celle d'un pack (payant) de tenues d'été surtout l'occasion pour admirer quelques fesses numérique, et s'il vous reste un billet en poche, Capcom sera tout autant intéressé pour le récupérer le 4 juillet avec le « Pass Sagat » avec skins et coups pour votre avatar, mais aussi les EX Colors de Ryu et Ken.Sagat sera suivi par C.Viper (fin d'année), Alex (début 2026) puis Ingrid (printemps 2026).