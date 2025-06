Licenciements Xbox : Turn10 dans le viseur

Chez Xbox Gaming, ça doit retenir son souffle jusqu'à la semaine prochaine, si tant est que certains ne sont pas déjà au courant, et après les rumeurs de licenciements massifs et d'un risque de fermeture d'un ou plusieurs studios, c'est maintenant Tom Warren qui prend la parole non pas pour confirmer la mise à mort d'une des branches, mais au moins pour signifier selon ses sources qu'un des studios concernés par des coupes budgétaires et d'effectifs sera Turn10.Pas étonnant vu le manque de succès de, depuis trop longtemps dans l'ombre de, pour un genre qui en dehors de rares élus commea bien du mal à survivre, encore plus sur consoles.