Jason Schreier : annulation du nouveau projet de la team The Elder Scrolls Online (+ Perfect Dark impacté ?)

Bon on sent que ça va être le grand sujet d'un soir (y a aussi le Showcase de Bandai Namco à minuit hein) et c'est de nouveau Jason Schreier qui sort le micro pour déclarer que la vague de licenciements chez Xbox a atteint Zenimax pour causer l'annulation de Project Blackbird, le nouveau MMORPG de la team The Elder Scrolls Online en développement depuis 2018.



De son côté, Jez Corden parle d'un potentiel impact sur Perfect Dark mais on attend encore des précisions.