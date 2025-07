En rebond des licenciements Xbox, Bethesda Publishing annule plusieurs partenariats En rebond des licenciements Xbox, Bethesda Publishing annule plusieurs partenariats

N'ayant plus jamais rencontré de succès notable depuis l'époque des premiers Doom, John Romero risque de continuer son infini traversé du désert en attestant d'une rupture de contrat (et donc de financement) pour son prochain projet. Un FPS évidemment. Pas plus d'informations mais les langues se délient déjà d'un bout à l'autre de la toile pour déclarer que l'éditeur en question, c'était la branche Publishing de Bethesda, touchée comme d'autres par les licenciements.



John Romero indique d'ailleurs que la branche en question a également annulé d'autres contrats avec d'autres partenaires du même genre, ce qui peut surprendre vu que Bethesda ne fait plus trop dans la sous-traitance depuis l'époque PS360 où ils avaient sortis des chèques pour Rage 2 (Avalanche), Hunted : The Demon Forge (InXile), Brink (Splash Damage), Rogue Warrior (Rebellion) et bien entendu Fallout New Vegas (Obsidian).



Sans entrer dans une profonde spéculation, on peut néanmoins se dire que des chantiers trop longs (Elder Scrolls VI) et en parallèle la fermeture de plusieurs branches (Arkane Austin, Tango Gameworks) ont peut-être conduit Bethesda a regardé de nouveau ailleurs, d'où récemment TES4 Oblivion Remake par Virtuos. Et peut-être aussi que le succès de ce dernier a entrouvert la porte vers d'autres productions du genre, plus fiable sur le plan économique. Surtout à notre époque.