Charts Japon : la Nintendo Switch 2, et le reste

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 30 juin au 6 juillet 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et si nous n'en sommes pas à demander un renouvellement tous les mois, il faut quand même avouer que l'on retombe déjà dans une certaine routine avec une Switch 2 sur un nuage dont la hauteur ne dépend que des stocks, et une grande sœur qui entend bien continuer à exister encore un peu au Japon, ou en tout cas davantage que la PlayStation 5.Même topo pour le software avecen première position et dont aucune carapace bleue ne devrait le déloger avant un moment hormis le temps d'une semaine comme avec, tandis que Bandai Namco doit se féliciter de son parfait timing pour. Accessoirement, on continue de se demander pourquoi Microsoft met autant de temps à annoncersur Switch 2, même dans le cadre d'une upgrade.