Nintendo : S.Furukawa veut faire d'une priorité la réduction des temps de développement Nintendo : S.Furukawa veut faire d'une priorité la réduction des temps de développement

C'est un sujet plusieurs fois évoqué de part et d'autres de l'industrie et il n'était pas question que Nintendo y échappe, eux qui même en retard sur la technologie brute ne pouvaient que se retrouver confronté à la problématique sans cesse grandissante des temps de développement de plus en plus long. Une priorité à aborder pour le PDG Shuntaro Furukawa, n'hésitant pas à affirmer face aux investisseurs qu'il est « possible » de réduire le temps de chaque chantier sans mettre de côté l'effet « nouveauté » pour une partie des produits.



Alors c'est « possible » de bien des façons, mais l'homme se cache bien de dire ouvertement la solution actuellement donnée dans les bases secrètes de Nintendo. Car tout est possible entre exploitation de l'IA, déjà suggérée par Masahiro Sakurai, jeu au contenu moins copieux avec ou sans suivi derrière, ou tout simplement davantage de petites productions en attendant que soient pondus les AAA majeurs. Par exemple le cas Drag X Drive ou à venir en 2026 sur Switch 1 (et probablement 2) les nouveaux Rhythm Heaven et Tomodachi Life.



Quant à la question de la polémique autour des Key Card, Furukawa se contente de renvoyer la balle aux éditeurs tiers. En gros, ils ont le choix dans la façon de procéder, donc allez râler chez eux.