Charts Japon : Death Stranding 2 tente d'exister sur le marché de la Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 23 au 29 juin 2025, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Bientôt un mois que la Nintendo Switch 2 est dans les bacs et rien ne semble pour l'heure freiner son ascension japonaise si ce n'est les stocks gracieusement alloués par son constructeur, lui permettant de faire légèrement mieux qu'au dernier rapport pour filer à grandes enjambées vers les 2 millions, pendant que la Switch première du nom se dit qu'un petit 36 millions LTD ferait plaisir comme exploit avant la retraite.Le reste du classement est bien moins joyeux, et dans un monde où une baisse de prix relève du fantasme et qu'un éditeur comme Square Enix semble temporairement aux arrêts, difficile pour la PS5 d'envisager ne serait-ce que le score de sa grande sœur, et ce n'est pasqui changera quelque chose à la situation quand même un jeufait mieux. Notons d'ailleurs que selon les données regroupées de Ampere, le dernier jeu de Kojima a tapé 1,4 million de ventes dans le monde au 30 juin.