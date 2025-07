Abandonné par Xbox et son chéquier, Romero Games ferme aussitôt ses portes Abandonné par Xbox et son chéquier, Romero Games ferme aussitôt ses portes

Nous avons appris plus tôt durant cette semaine mouvementée que le nouveau jeu de John Romero avait vu son financement annulé par la branche Publishing des Xbox Game Studios, et sauf miracle, il n'y aura pas de lendemain pour ce nouveau FPS sous Unreal Engine 5 : le concerné nous apprend que malgré d'infimes espoirs pour ressusciter la chose un jour ou l'autre, le projet est annulé et le studio a dû fermer ses portes aussitôt, soit une centaine de têtes licenciées.



Brutal, mais encore plus pour ceux qui l'ont vécu comme nous l'explique cette ancienne pointure d'id Software : « Nous avons eu une réunion avec l'éditeur la veille, et personne nous a parlé de ça. Cela nous semble maintenant si lointain. Le titre était déjà bien avancé. »



Le FPS de Romero fait partie des nombreux projets annulés cette semaine par Xbox, avec Everwild (Rare), Perfect Dark (The Initiative) et Project Blackbird (Zenimax).