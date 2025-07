Xbox : Turn10 perd 50% de ses effectifs Xbox : Turn10 perd 50% de ses effectifs

Celle-là en revanche on l'attendait depuis la semaine dernière tant c'est avec Compulsion Games le studio qui semblait le plus à risque : Turn10 va survivre à la purge Xbox mais en boitant un peu avec 50% des effectifs licenciés selon le renseigné Shinobi602.



Encore une fois rien d'étonnant tant le reboot de Forza Motorsport n'a jamais réussi à faire revenir l'audience d'une époque révolue, là où Forza Horizon se positionne désormais, et en fait depuis des années, comme le pilier du genre automobile chez Xbox, jusqu'à Steam et récemment la PS5.



On se demande néanmoins si le studio ne va pas enfin basculer dans totalement autre chose à l'avenir, ou si Xbox les laisse survivre encore un temps... au moins jusqu'à la fin des droits d'exploitation des différentes marques.