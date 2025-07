USA : retour à la croissance depuis mars pour les revenus des différents services/jeux à abonnement USA : retour à la croissance depuis mars pour les revenus des différents services/jeux à abonnement

Mat Piscatella nous dévoile une info inattendue quand on se souvient des différents rapports de 2014 : selon Circana/NPD, les revenus des services à abonnement ont eu droit à 3 hausses mensuelles consécutives depuis le mois de mars, pour atteindre les 600 millions de dollars générés juste pour le mois de mai 2025.



Alors attention, si derrière ces termes, on a tendance à penser naturellement au Game Pass, au PlayStation Plus et au Nintendo Switch Online, l'analyste financier rappelle que les revenus à abonnement couvrent une large zone incluant le Club de Fortnite, le GTA+ de GTA Online ou encore les MMO comme World of Warcraft et Final Fantasy XIV. Peu d'explications pour le moment, ou peut-être tout simplement une évolution lente dans la consommation.



Pour rappel, les seules sorties notables de mai furent Elden Ring Nightreign (premier des ventes sur PC, PS5, XBS), juste devant Doom : The Dark Ages.