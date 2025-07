Game Pass : Xbox négocie les chèques aux tiers ''entre 50.000 et 50 millions de dollars'' Game Pass : Xbox négocie les chèques aux tiers ''entre 50.000 et 50 millions de dollars''

Relayé par Windows Central, le compte LinkedIn d'un ancien employé de Microsoft (Iain MacIntyre), licencié plus tôt ce mois-ci d'ailleurs, révèle que Xbox débourse pour son service Game Pass « entre 50.000 et 50 millions de dollars » pour chaque nouvelle proposition dans son service. Large fourchette.



Alors comme le note Jez Corden, avec une branche Gaming aujourd'hui capable de subvenir à l'essentiel des besoins en terme de AAA et des deals Day One bien pris au cas par cas pour ne pas exploser le chéquier, il est probable que des sommes aussi élevées que 50 millions concernent en fait les deals de packs pour Valorant et League of Legends, forcément très attirants pour le public PC.



Rappelons qu'il y a un an, Xbox se targuait d'avoir 34 millions d'abonnés à son service, sans les « offres à 1€ » mais en incluant néanmoins les membres du palier Core (environ 10€ mensuel).