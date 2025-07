VGC : plusieurs projets Fallout en chantier VGC : plusieurs projets Fallout en chantier

Peu après nous avoir déclaré que Xbox commencerait à réfléchir sur la possibilité d'un retour de Banjo-Kazooie (avec potentiellement Toys for Bob ou Moon Studios aux commandes), VGC revient avec d'autres bruits de couloirs via son journaliste Jordan Middler, balançant ouvertement qu'il y a « plusieurs projets » Fallout en cours de développement, dont un apparemment attendu par tout le monde, donc très probablement Fallout 3 Remastered. Ce dernier avait été leaké à l'instar de Oblivion Remastered dans les dossiers FTC.



Pas de Fallout New Vegas 2 en vue selon ses sources, et c'est bien dommage (surtout si Obsidian trouve un créneau sur le sujet) et inutile d'espérer voir de si tôt Fallout 5 qui selon le boss de Bethesda n'arrivera qu'après The Elder Scrolls VI. Donc autant dire sur Next Gen. Voire encore celle d'après.



Malheureusement pour ceux qui veulent se refaire ce monument de l'époque PS360, Fallout 3 Remastered ne serait pas encore suffisamment avancé pour permettre une sortie proche. On pourrait conclure que Virtuos est de nouveau aux commandes, mais si confirmé, il serait dommage que les mecs loupent une nouvelle fois le coche avec la sortie de la Saison 2 en fin d'année sur Amazon Prime.