Christopher Dring : après réflexions, le Game Pass serait bien rentable, avec ou sans first-party Christopher Dring : après réflexions, le Game Pass serait bien rentable, avec ou sans first-party

Encore un retournement de situation pour les analystes : après avoir été jugé rentable puis en fait non… le Game Pass serait bien rentable, et c'est ce même Christopher Dring (ex VGC) qui affine ses propos en indiquant que ses « sources bien informées » lui ont indiqué que même en prenant en compte la perte potentielle de ventes pour les first-party, le service parvenait à maintenir sa rentabilité grâce aux « bonus » annexes, par exemple le fait que même des abonnés sont susceptibles de lâcher un billet supplémentaire pour les upgrades Premium, sans oublier tout ce qui touche aux micro-transactions pouvant couvrir un plus large public qu'avec des ventes directes.



Qui plus est, le journaliste tient à rappeler que tout cela ne prend même pas en compte le gain apporté par les portages PlayStation 5 (ainsi que Switch, et prochainement Switch 2), faisant que pour l'heure, l'affaire semble bien se tenir pour Xbox. Ce qui n'aura pas empêché de belles polémiques la semaine dernière mais bon.