RoboCop Unfinished Business se prépare à J-13

Dans une dizaine de jours, le 17 juillet précisément, sortira, extension devenue suffisamment copieuse pour se transformer en un stand-alone heureusement vendu pas trop cher : 29,99€ sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Nouveaux ennemis, nouvelles armes et nouvelles compétences seront au programme de cette campagne essentiellement située dans une gigantesque tour, ce qui n'empêchera pas de voir un peu l'extérieur et d'une très bonne façon : via des flashbacks en incarnant directement Alex Murphy encore en mode full humain.