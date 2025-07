Du gameplay pour Ninja Gaiden : Ragebound

DotEmu et les espagnols de The Game Kitchen nous en montrent un peu plus suravec 14 minutes de gameplay consacrées à un seul des stages, histoire de pouvoir évoquer chacun des deux personnages jouables (Kenji et Kumori) ainsi que l'indispensable boss qui va avec.On espère que le contenu sera au rendez-vous (il y aura du ranking et des défis optionnels dans chaque niveau) vu le prix réclamé de 39,99€ sur tous les supports et ce dès le 31 juillet prochain.