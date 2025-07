Cyberpunk 2077 déboule dans le PS Plus Extra

Au tour de Sony de nous fournir sa liste des prochains jeux PlayStation Plus dans les gammes Extra & Premium, avec en tête d'affichepour rameuter un nombre toujours plus grand et accessoirement poussé ce nouveau public à ensuite craquer pour l'extension.Notons que le titre est lâché en avance, dès aujourd'hui, tandis qu'à l'inverse,devra attendre le 22 juillet par une disponibilité Day One. Tout le reste sera proposé le 15 juillet.PS Plus Extra & Premium :(disponible)(22 juillet)PS Plus Premium :