State of Play spécial Ghost of Yotei (23h00)

Le lent retour de la chaleur ne doit pas empêcher d'être au taquet : c'est ce soir à 23h00 (donc dans quelques minutes au moment de poster cet article) que se tiendra le State of Play 100 % dédié au futuravec 20 minutes de show pour savoir l'essentiel de ce nouvel épisode toujours signé par la team Sucker Punch et attendu pour le 2 octobre sur PlayStation 5.On vous laisse avec le live (qui sera up en FR dès que possible) :