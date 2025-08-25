recherche
Capcom : le programme du Tokyo Game Show + RDV infos le 24 septembre
Capcom fera bien évidemment part de sa présence durant le TGS 2025 avec de nombreux titres disponibles à l'essai pour ceux qui se rendront sur place (on imagine plus ou moins la même chose qu'à la GamesCom) mais aussi un Showcase dit « Capcom Online Special Program » le 24 septembre à 16h00, heure FR.

C'est surtout de ce côté que l'on croise les doigts pour en voir enfin davantage sur Resident Evil Requiem après la déception de la conférence de Geoff, sauf si l'éditeur se réserve pour quelque chose de plus massif, du genre un State of Play envisagé le mois prochain (pas encore confirmé, attention).

Les jeux du TGS à l'essai :

- Monster Hunter Wilds
- Monster Hunter Stories 3
- Monster Hunter Outlanders (mobile)
- Resident Evil Requiem
- Pragmata
- Onimusha : Way of the Sword
- Street Fighter 6
- Resident Evil : Survival Unit (mobile)
publié le 25/08/2025 à 09:17 par Gamekyo
commentaires (10)
lazer publié le 25/08/2025 à 09:33
J'espere un visuel pour Code veronica
rogeraf publié le 25/08/2025 à 09:40
lazer ca risque pas, ils sont focus RE Requiem
wickette publié le 25/08/2025 à 09:47
MH wilds va falloir qu’ils bossent serieusement sur les TU et l’extension parce que ils ont fait du mal à la licence avec Wilds

Moi ce que je veux de ce tgs c’est Ace Combat 8 de Namco, il est temps , FH6 au Japon ça a l’air super aussi
newtechnix publié le 25/08/2025 à 10:17
100% de chance de n'avoir aucune annonces surprises.

Pragmata va prendre l'ombre des MH et de Requiem.
kisukesan publié le 25/08/2025 à 10:29
C'était sympa les deux premiers Monster hunter stories ?
azaz publié le 25/08/2025 à 12:16
j'aime bien cette transparence de capcom. Dommage que square enix ne suit pas ce chemin..On a meme pas une image de dragon quest 12, aucune info sur kingdom heart 4 ..
cyr publié le 25/08/2025 à 13:23
Quand le fameux state of play va enfin arriver, faudra plus prendre les insider au sérieux...

A force d'annoncer, forcément a un moment ça finira par arriver.....mais quand 9 fois sur 10 tu te trompe.....
shanks publié le 25/08/2025 à 13:58
kisukesan
Du niveau d'un DQ Monsters on va dire.
Sympathique mais sans plus, ça occupe.

Le 2 reste bien meilleur que le 1 (ce dernier était quand même vachement lent).
kisukesan publié le 25/08/2025 à 15:21
shanks d'AC, merci pour ton retour, je ne me précipite pas pour le faire sur les 3 jours où il reste à l'essai
coconutsu publié le 26/08/2025 à 00:02
Pfff ils vont vraiment laisser Dragon's Dogma 2 sans extension? Le jeu en a tellement besoin...avec un vrai endgame bien cool à farmer et des nouvelles classes. J'espère encore une annonce mais plus le temps passe plus je désespère.
Resident Evil Requiem
Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
