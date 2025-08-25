Capcom : le programme du Tokyo Game Show + RDV infos le 24 septembre Capcom : le programme du Tokyo Game Show + RDV infos le 24 septembre

Capcom fera bien évidemment part de sa présence durant le TGS 2025 avec de nombreux titres disponibles à l'essai pour ceux qui se rendront sur place (on imagine plus ou moins la même chose qu'à la GamesCom) mais aussi un Showcase dit « Capcom Online Special Program » le 24 septembre à 16h00, heure FR.



C'est surtout de ce côté que l'on croise les doigts pour en voir enfin davantage sur Resident Evil Requiem après la déception de la conférence de Geoff, sauf si l'éditeur se réserve pour quelque chose de plus massif, du genre un State of Play envisagé le mois prochain (pas encore confirmé, attention).



Les jeux du TGS à l'essai :



- Monster Hunter Wilds

- Monster Hunter Stories 3

- Monster Hunter Outlanders (mobile)

- Resident Evil Requiem

- Pragmata

- Onimusha : Way of the Sword

- Street Fighter 6

- Resident Evil : Survival Unit (mobile)