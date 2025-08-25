Capcom : le programme du Tokyo Game Show + RDV infos le 24 septembre
Capcom fera bien évidemment part de sa présence durant le TGS 2025 avec de nombreux titres disponibles à l'essai pour ceux qui se rendront sur place (on imagine plus ou moins la même chose qu'à la GamesCom) mais aussi un Showcase dit « Capcom Online Special Program » le 24 septembre à 16h00, heure FR.
C'est surtout de ce côté que l'on croise les doigts pour en voir enfin davantage sur Resident Evil Requiem après la déception de la conférence de Geoff, sauf si l'éditeur se réserve pour quelque chose de plus massif, du genre un State of Play envisagé le mois prochain (pas encore confirmé, attention).
Les jeux du TGS à l'essai :
- Monster Hunter Wilds
- Monster Hunter Stories 3
- Monster Hunter Outlanders (mobile)
- Resident Evil Requiem
- Pragmata
- Onimusha : Way of the Sword
- Street Fighter 6
- Resident Evil : Survival Unit (mobile)
publié le 25/08/2025 à 09:17 par Gamekyo
Moi ce que je veux de ce tgs c’est Ace Combat 8 de Namco, il est temps , FH6 au Japon ça a l’air super aussi
Pragmata va prendre l'ombre des MH et de Requiem.
A force d'annoncer, forcément a un moment ça finira par arriver.....mais quand 9 fois sur 10 tu te trompe.....
Du niveau d'un DQ Monsters on va dire.
Sympathique mais sans plus, ça occupe.
Le 2 reste bien meilleur que le 1 (ce dernier était quand même vachement lent).