Clair Obscur : Expedition 33 passe les 5 millions + du contenu bonus à venir

continue de bénéficier de son très bon bouche-à-oreille pour officiellement dépasser les 5 millions de ventes, soit 1,7 million de plus depuis la fin du mois de mai dernier.Candidat au statut de GOTY 2024, le RPG n'en restera pas là avec le développement en cours d'une mise à jour surprise et GRATUITE, ajoutant :- Une nouvelle zone avec de nouveaux ennemis.- Des boss supplémentaires en endgame.- Des costumes bonus.- De nouvelles traductions pour certains pays (Thaïlande, Ukraine, Indonésie…).- D'autres surprises encore tenues secrètes.