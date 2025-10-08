recherche
Clair Obscur : Expedition 33 passe les 5 millions + du contenu bonus à venir
Clair Obscur : Expedition 33 continue de bénéficier de son très bon bouche-à-oreille pour officiellement dépasser les 5 millions de ventes, soit 1,7 million de plus depuis la fin du mois de mai dernier.

Candidat au statut de GOTY 2024, le RPG n'en restera pas là avec le développement en cours d'une mise à jour surprise et GRATUITE, ajoutant :

- Une nouvelle zone avec de nouveaux ennemis.
- Des boss supplémentaires en endgame.
- Des costumes bonus.
- De nouvelles traductions pour certains pays (Thaïlande, Ukraine, Indonésie…).
- D'autres surprises encore tenues secrètes.

publié le 08/10/2025 à 14:34 par Gamekyo
commentaires (12)
wickette publié le 08/10/2025 à 14:44
Un vrai plaisir à faire

Perso je replongerai dans cet univers si un nouveau jeu sortirai ou un DLC de type sequel
altair762 publié le 08/10/2025 à 15:10
GOTY 2025 et il le mérite amplement
altendorf publié le 08/10/2025 à 15:12
GG !
djfab publié le 08/10/2025 à 15:26
Impressionnant, mais normal au vu de la qualité incroyable du jeu !
rbz publié le 08/10/2025 à 15:32
félicitation à eux.
après grosse flemme pour le contenus, j'y reviendrais pas avant longtemps.
thelastone publié le 08/10/2025 à 16:12
Je m'en fait pas pour lui goty tranquille , tellement de plaisir a le parcourir
sdkios publié le 08/10/2025 à 16:22
En general je ressors pas les jeux quand un dlc sort des mois plus tard, mais je ferai probablement une exception pour celui ci! En esperant un nouveau boss de type Simon (et non one-shotable histoire de mettre un vrai challenge et un trophée merité)
mattewlogan publié le 08/10/2025 à 16:49
Ah c’est super comme nouvelle
Hâte de voir cette nouvelle zone
GOTY Assurément
sasquatsch publié le 08/10/2025 à 17:36
Vivement deballer ma copie acheté a sa sortie qui ira sous le sapin...vu les 15...ou 35? jeux encore en cours...
Cest chouette seuphoriser encore comme ca pour Noël malgré savoir ce qui t'attends
kratoszeus publié le 08/10/2025 à 17:41
Le regret total d'avoir fait sur le gamepass et pas l'avoir acheté..avec l'augmentation du Prix du gp c'est hors de question de renouveler l'abonnement. Putain j'ai les boules. Les services c'est vraiment a chier
51love publié le 08/10/2025 à 18:47
kratoszeus il est jamais trop tard pour l'acheter et l'avoir dans sa collection, même si fait via gamepass.
jobiwan publié le 08/10/2025 à 18:48
Bouche-à-oreille... Vu la visibilité qu'il a eu sur les différentes chaînes youtube, les articles de presse, même des passages TV, c'est tout sauf du bouche-à-oreille.
Clair Obscur : Expedition 33
Nom : Clair Obscur : Expedition 33
Support : PC
Editeur : Kepler Interactive
Développeur : Sandfall Interactive
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
