Clair Obscur : Expedition 33 passe les 5 millions + du contenu bonus à venir

continue de bénéficier de son très bon bouche-à-oreille pour officiellement dépasser les 5 millions de ventes, soit 1,7 million de plus depuis la fin du mois de mai dernier.
Candidat au statut de GOTY 2024, le RPG n'en restera pas là avec le développement en cours d'une mise à jour surprise et GRATUITE, ajoutant :
- Une nouvelle zone avec de nouveaux ennemis.
- Des boss supplémentaires en endgame.
- Des costumes bonus.
- De nouvelles traductions pour certains pays (Thaïlande, Ukraine, Indonésie…).
- D'autres surprises encore tenues secrètes.
Perso je replongerai dans cet univers si un nouveau jeu sortirai ou un DLC de type sequel
après grosse flemme pour le contenus, j'y reviendrais pas avant longtemps.
Hâte de voir cette nouvelle zone
GOTY Assurément
Cest chouette seuphoriser encore comme ca pour Noël malgré savoir ce qui t'attends
Bouche-à-oreille... Vu la visibilité qu'il a eu sur les différentes chaînes youtube, les articles de presse, même des passages TV, c'est tout sauf du bouche-à-oreille.