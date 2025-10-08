Black Ops 6&7 viennent embêter Battlefield 6, pendant que Arc Raiders se tient en embuscade
Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une bonne grosse guéguerre des shooters de fin d'année, avec dans le lot l'immanquable Battlefield 6 dont voici l'ultime trailer en attendant la sortie prévue ce 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Peu content de se faire voler ses projecteurs annuels, Activision(/Xbox) compte mettre quelques bâtons dans les roues de son concurrent en venant envahir sa semaine de lancement et de deux façons :
- La bêta ouverte de Black Ops 7 est prolongé jusqu'au 9 octobre (18h00).
- Black Ops 6 va s'offrir une copieuse version d'essai : du 9 au 16 octobre, l'intégralité du jeu sera accessible GRATUITEMENT, et on parle là de tous les modes, même la campagne solo. Seul le ranking est limité à l'achat du jeu (ou le Game Pass).
Mais attention, les deux géants pourraient bien voir leur audience être malmenée par un troisième challenger : Arc Raiders (30 octobre, PC/PS5/XBS), extraction game et considéré comme l'un des jeux multi les plus attendus de l'année. Embark Studios vient d'ailleurs d'annoncer une modification des tarifs en fonction des régions, et si le titre sera vendu 39,99€ sur la majorité des territoires, certains pays comme l'Inde, le Brésil ou le Vietnam (donc en gros où le salaire est moindre qu'ailleurs) auront droit à un prix en deçà des 30€.
Pour l'anecdote, Electronic Arts et Activision ont durant les phases de bêta de leurs produits respectifs censurés le titre Arc Raiders dans le chat, revenant ensuite en arrière en prétextant un bug qui visiblement fait bien rire Embark Studios :
Je comprends que les normies ont besoin de leur jeu no brain après leur 8-19, mais c'est bon, on a vu et revu tout ça depuis 20 ans.
A l'heure actuelle a part ghost of tabor sur psvr2, il n'y a aucun extraction shooter sur console. Ou aucun qui est plus grand public
Delta force tu oublies .
Après bien sûr d'ici la les test seront sortie. Et suivant ce qui en ressort......je veux un digne héritier du bf 3 et 4 bordel
Pour revenir au sujet, ARC Raiders mange les deux jeux sans forcer. L'ambiance est monstrueuse, le sound design dégomme même Battlefield, c'est super prenant et intense en PvP comme en PvE, si vous y avez pas joué, y a une bêta ouverte le week-end du 17 au 19, faites-vous ce kiff.
Je n'arrive pas à trouver mieux depuis...
Les clefs vont revenir pour la sortie, a surveiller quand ca revient bien sur:
