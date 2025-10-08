Black Ops 6&7 viennent embêter Battlefield 6, pendant que Arc Raiders se tient en embuscade

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une bonne grosse guéguerre des shooters de fin d'année, avec dans le lot l'immanquabledont voici l'ultime trailer en attendant la sortie prévue ce 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Peu content de se faire voler ses projecteurs annuels, Activision(/Xbox) compte mettre quelques bâtons dans les roues de son concurrent en venant envahir sa semaine de lancement et de deux façons :- La bêta ouverte deest prolongé jusqu'au 9 octobre (18h00).va s'offrir une copieuse version d'essai : du 9 au 16 octobre, l'intégralité du jeu sera accessible GRATUITEMENT, et on parle là de tous les modes, même la campagne solo. Seul le ranking est limité à l'achat du jeu (ou le Game Pass).Mais attention, les deux géants pourraient bien voir leur audience être malmenée par un troisième challenger :(30 octobre, PC/PS5/XBS), extraction game et considéré comme l'un des jeux multi les plus attendus de l'année. Embark Studios vient d'ailleurs d'annoncer une modification des tarifs en fonction des régions, et si le titre sera vendu 39,99€ sur la majorité des territoires, certains pays comme l'Inde, le Brésil ou le Vietnam (donc en gros où le salaire est moindre qu'ailleurs) auront droit à un prix en deçà des 30€.Pour l'anecdote, Electronic Arts et Activision ont durant les phases de bêta de leurs produits respectifs censurés le titredans le chat, revenant ensuite en arrière en prétextant un bug qui visiblement fait bien rire Embark Studios :