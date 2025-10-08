recherche
Black Ops 6&7 viennent embêter Battlefield 6, pendant que Arc Raiders se tient en embuscade
Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une bonne grosse guéguerre des shooters de fin d'année, avec dans le lot l'immanquable Battlefield 6 dont voici l'ultime trailer en attendant la sortie prévue ce 10 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

Peu content de se faire voler ses projecteurs annuels, Activision(/Xbox) compte mettre quelques bâtons dans les roues de son concurrent en venant envahir sa semaine de lancement et de deux façons :

- La bêta ouverte de Black Ops 7 est prolongé jusqu'au 9 octobre (18h00).
- Black Ops 6 va s'offrir une copieuse version d'essai : du 9 au 16 octobre, l'intégralité du jeu sera accessible GRATUITEMENT, et on parle là de tous les modes, même la campagne solo. Seul le ranking est limité à l'achat du jeu (ou le Game Pass).

Mais attention, les deux géants pourraient bien voir leur audience être malmenée par un troisième challenger : Arc Raiders (30 octobre, PC/PS5/XBS), extraction game et considéré comme l'un des jeux multi les plus attendus de l'année. Embark Studios vient d'ailleurs d'annoncer une modification des tarifs en fonction des régions, et si le titre sera vendu 39,99€ sur la majorité des territoires, certains pays comme l'Inde, le Brésil ou le Vietnam (donc en gros où le salaire est moindre qu'ailleurs) auront droit à un prix en deçà des 30€.

Pour l'anecdote, Electronic Arts et Activision ont durant les phases de bêta de leurs produits respectifs censurés le titre Arc Raiders dans le chat, revenant ensuite en arrière en prétextant un bug qui visiblement fait bien rire Embark Studios :





potion2swag publié le 08/10/2025 à 07:54
Je dois être dans un algo délétère mais je vois uniquement des vidéos du killstreak sniper qui voit a travers les murs pour Black Ops. Ils pouvait pas envoyé un moins bon message, j'ai l'impression.
grizzzlee publié le 08/10/2025 à 08:46
Arc Raiders, le reste osef.

Je comprends que les normies ont besoin de leur jeu no brain après leur 8-19, mais c'est bon, on a vu et revu tout ça depuis 20 ans.
burningcrimson publié le 08/10/2025 à 08:46
J'en prendrai aucuns Day 01 mais par la suite (après quelques promos) ce sera probablement BF6.
shadix publié le 08/10/2025 à 08:55
Je pensais qu'Arc Raiders n'avait pas forcément séduit durant les phases de beta ? J'avais trouvé ça pas dingue perso
romgamer6859 publié le 08/10/2025 à 08:55
j'ai testé la bêta de bo7 et comme prévu ça m'évoque rien du tout.
negan publié le 08/10/2025 à 09:33
Pourquoi une guerre alors que c'est tous des jeux de merde ?
grizzzlee publié le 08/10/2025 à 09:46
shadix #20 meilleure vente sur Steam et #5 top wishlist. Pas vraiment séduit, en effet.
jenicris publié le 08/10/2025 à 10:01
BF6
bennj publié le 08/10/2025 à 10:05
grizzzlee ah ouais parce que Arc Raiders c'est super original comme titre ? C'est pas comme si on bouffait de l'extraction shooter depuis 10 piges.
zamale38 publié le 08/10/2025 à 11:03
bennj sur console c'est un des tout premier il me semble.
A l'heure actuelle a part ghost of tabor sur psvr2, il n'y a aucun extraction shooter sur console. Ou aucun qui est plus grand public
bigsnake publié le 08/10/2025 à 11:40
zamale38
Delta force tu oublies .
cyr publié le 08/10/2025 à 12:36
Vu que j'ai plus le gamepass, je devrais acheter bf6. Vous pensez qu'il sera en promo d'ici le Black friday ou les soldes de janvier?

Après bien sûr d'ici la les test seront sortie. Et suivant ce qui en ressort......je veux un digne héritier du bf 3 et 4 bordel
grievous32 publié le 08/10/2025 à 13:24
Potion2swag franchement les killstreaks de base c'est du déséquilibre débile depuis que ça existe, même dans les COD adulés par tout le monde. A quel moment c'est équilibré de donner à un mec qui dégomme tout le monde, un power up de ouf qui lui permet de rouler encore plus sur tout le monde ? Ca n'a aucun sens. A minima, ce killstreak te permet de voir à travers les murs mais ça reste toi qui doit viser et tirer, contrairement aux kills gratos fait par un hélicoptère.

Pour revenir au sujet, ARC Raiders mange les deux jeux sans forcer. L'ambiance est monstrueuse, le sound design dégomme même Battlefield, c'est super prenant et intense en PvP comme en PvE, si vous y avez pas joué, y a une bêta ouverte le week-end du 17 au 19, faites-vous ce kiff.
grievous32 publié le 08/10/2025 à 13:26
Zamale38 Hunt Showdown est définitivement le roi sur console en terme d'extraction shooter, et c'est pour de bonnes raisons. Mais ARC Raiders est plus proche des autres extractions shooters que de Hunt Showdown qui a son système de primes qui renforce incontestablement les rencontres entre les joueurs. Et j'ai franchement hâte de poser les mains sur Hunger également.
ouken publié le 08/10/2025 à 13:34
Arc rider direct
wildnidhogg publié le 08/10/2025 à 13:49
grievous32 Hunt... très très bon! Une petite session tous les soirs... et même quand on aime pas le côté "long" d'une mission, le mode "chasse à la prime" fonctionne très bien quand on veut faire du PVP exclusivement et des parties rapides!
Je n'arrive pas à trouver mieux depuis...
rogeraf publié le 08/10/2025 à 14:12
On sait tous que le gros jeu d'action en fin d'année sera Arc Raiders
rogeraf publié le 08/10/2025 à 14:15
cyr j'ai pris BF6 sur XBOX à 55 euros au lieu de 80
Les clefs vont revenir pour la sortie, a surveiller quand ca revient bien sur:
https://www.loaded.com/battlefield-6-xbox-series-x-s
mattewlogan publié le 08/10/2025 à 16:47
J’aimerais bien que COD se plante un peu de temps en temps, car sortir des trucs comme ça juste pour emmerder Battlefield c’est stupide
