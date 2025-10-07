Vampire Survivors prépare sa prochaine MAJ majeure, intégrant notamment le mode coop en ligne

Toujours considéré comme la référence du genre au moins sur le plan commercial,est très loin d'avoir bouclé son suivi, preuve avec la sortie d'ici la fin d'année d'une MAJ réclamée depuis très longtemps : le mode coopération en ligne jouable jusqu'à 4 (le titre n'était jusque-là jouable qu'en local, et uniquement à 2).La MAJ dédiée (1.14) sera loin de se contenter de cela vu qu'elle proposera quatre autres ajouts encore tenus secrets, dont l'un sera dévoilé la semaine prochaine.