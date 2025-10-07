Vampire Survivors prépare sa prochaine MAJ majeure, intégrant notamment le mode coop en ligne
Toujours considéré comme la référence du genre au moins sur le plan commercial, Vampire Survivors est très loin d'avoir bouclé son suivi, preuve avec la sortie d'ici la fin d'année d'une MAJ réclamée depuis très longtemps : le mode coopération en ligne jouable jusqu'à 4 (le titre n'était jusque-là jouable qu'en local, et uniquement à 2).
La MAJ dédiée (1.14) sera loin de se contenter de cela vu qu'elle proposera quatre autres ajouts encore tenus secrets, dont l'un sera dévoilé la semaine prochaine.
Faut que j'essaye ça si c'est le cas
il y a un monde entre les 2...