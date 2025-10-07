recherche
Vampire Survivors prépare sa prochaine MAJ majeure, intégrant notamment le mode coop en ligne
Toujours considéré comme la référence du genre au moins sur le plan commercial, Vampire Survivors est très loin d'avoir bouclé son suivi, preuve avec la sortie d'ici la fin d'année d'une MAJ réclamée depuis très longtemps : le mode coopération en ligne jouable jusqu'à 4 (le titre n'était jusque-là jouable qu'en local, et uniquement à 2).

La MAJ dédiée (1.14) sera loin de se contenter de cela vu qu'elle proposera quatre autres ajouts encore tenus secrets, dont l'un sera dévoilé la semaine prochaine.

publié le 07/10/2025 à 15:03 par Gamekyo
commentaires (4)
abookhouseboy publié le 07/10/2025 à 18:08
Ce jeu est vraiment énorme.
coconutsu publié le 07/10/2025 à 18:09
abookhouseboy Joue plutôt à Megabonk.
iglooo publié le 07/10/2025 à 18:29
Attendez... 4 sur la même carte simultanément?
Faut que j'essaye ça si c'est le cas
kalas28 publié le 08/10/2025 à 03:21
coconutsu pourquoi faire le contenu est minable pour le moment?

il y a un monde entre les 2...
Fiche descriptif
Vampire Survivors
1
Ils aiment
Nom : Vampire Survivors
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Poncle
Genre : action
Autres versions : Xbox One - Xbox Series X
