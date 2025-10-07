recherche
News / Blogs
Let It Die : Inferno à l'essai dans une semaine
Annoncé récemment lors du dernier State of Play, Let it Die : Inferno se proposera à l'essai le temps d'une démo limité réservé aux joueurs PC (c'est à l'occasion de Steam Next Fest) avec un aperçu des principaux éléments du jeu, du gameplay brut à l'augmentation en puissance via le Hub central.

La démo sera accessible du 13 au 21 octobre (19h00 dans les deux cas) en préparation d'un lancement du jeu le 3 décembre sur PC et PS5. Contrairement au rogue initial, cette suite ou « refonte » abandonnera le modèle F2P pour être vendue 24,99€, ce qui évitera au moins l'abondance de micro-transactions.



0
Qui a aimé ?
publié le 07/10/2025 à 06:15 par Gamekyo
commentaires (0)
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Let It Die : Inferno
0
Ils aiment
Nom : Let It Die : Inferno
Support : PC
Editeur : GungHo Online Entertainment
Développeur : Supertrick Games
Genre : action
Autres versions : Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo